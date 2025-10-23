プレゼント企画も！東京都が約100社と連携し「TOKYOエシカルキャンペーン」を開始

――エシカル（ethical）とは？

日本語では「倫理的」「道徳的」と訳される。人や環境のことを考え持続可能な未来に向けて行う消費活動のことを「エシカル消費」と定義。TOKYO エシカルキャンペーンでは、日常生活のなかで社会のことを少しだけ思いやる行動のことを「エシカルアクション」と銘打って広く実践を呼びかけています。

毎日のちょっとした行動が「エシカル消費」に

エシカルグッズが当たるプレゼント企画も

左から「多摩産の檜間伐材を使用 したチューブしぼり」、「カーボンゼロ工場で製作 した卓上カレンダー」、「フェアトレードの天然オイル」※プレゼント内容は一例です 左から「多摩産の檜間伐材を使用 したチューブしぼり」、「カーボンゼロ工場で製作 した卓上カレンダー」、「フェアトレードの天然オイル」※プレゼント内容は一例です

「TOKYOエシカル」の取り組みと社会的意義

最近よく耳にする「エシカル」という言葉。なんとなく“いいこと”のように聞こえるけれど、 どこか遠い存在に感じていませんか？でもじつは、エシカルな行動は私たちのすぐそばにあります。たとえばマイボトルを持ち歩くこと。お気に入りのマイバッグで買い物をすること。フェアトレードのコーヒーを選ぶこと。どれも「誰か」や「地球」にやさしい選択であり、それこそがエシカル消費です。現在東京都では、都民にエシカル消費を身近に感じてもらう取り組み「TOKYO エシカルキャンペーン」（10月1日から11月30日まで）を展開中。昨年度に続く企画で約100社の企業・団体が参加しており、企業の店舗や都営地下鉄の駅構内、公共施設などでのポスター掲示やSNS発信、デジタルサイネージなどを通じて、暮らしのなかで実践できるエシカルな行動を広く呼びかけています。「マイボトルやマイバッグを持参する」「食品を必要な分だけ買う（てまえどり）」「フェアトレード商品を選ぶ」など、皆さんがすでに行っているかもしれない行動もエシカル消費の一端です。購入後すぐ食べる商品なら棚の手前から選ぶ「てまえどり」は、販売期限の近い商品を無駄にせず食品ロスを減らせますし、弱い立場に置かれた開発途上国の生産者と公正な貿易を行う「フェアトレード」の仕組みを使った製品（FARE TRADE認証マークが目印）を選ぶことは、彼らの生活改善と経済的自立の支援につながります。つまりエシカル消費は特別なことではなく、日々の買い物のなかで「誰かのため」「未来のため」にやさしい選択をすること。その一歩一歩が、社会や地球を少しずつ良くしていく力になるのです。今回のキャンペーンでは、こうした行動をわかりやすく伝えるポスターやポップを参加企業の店頭や都営地下鉄の駅構内など、都内各所で掲出。若い世代にも訴求できるよう、SNSや動画でも啓発を行い、都民が気軽に参加できるかたちでエシカル消費を促しています。さらに都民が実際にエシカルなライフスタイルを体験できるよう、抽選で約100名にエシカルグッズをプレゼントするキャンペーンも実施中。応募方法は以下2パターンです。TOKYO エシカル公式 Instagram をフォローして、投稿されるクイズにチャレンジ。正しい答えをコメントして応募完了公式ウェブサイトや、企業の店舗などに掲出されているポスター・POP に記載されているキーワードを見つけて、InstagramのDMで送信して応募完了「TOKYOエシカル」は280以上の企業や団体とネットワークを組み、エシカル消費を広める社会的ムーブメントを目指す東京都のプロジェクトです。現在も新たな参画企業・団体を随時募集しており、共に持続可能な社会の実現を進めています。背景にはSDGsやESGの関心の高まり、気候変動や資源問題、労働環境の変化といったグローバルな課題があります。一見、遠い世界の話ですが、私たち消費者が日常生活で「よりよい選択」を積み重ねれば、貢献できることは多々ありそうです。キャンペーンを通じて「エシカル」への理解を深め、一人ひとりの行動が未来を変えるという認識が高まることが期待されます。