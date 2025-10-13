（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）が先月から導入している「静かな車内」の取り組みに、「子連れにやさしくない」との声が一部から上がっている。インターネット上での物議を受け、児童少年福祉法の主務機関である衛生福利部（保健省）の石崇良（せきすうりょう）部長（大臣）は13日、1カ月以内により柔軟性のあるやり方を部会（省庁）横断で探っていくことを約束した。高鉄は先月22日、「静かな車内」の取り組みを開始