「出産」。それは女性の人生で一二を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出すという大役を果たしたママたち。そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と笑い（？）の「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介します。今回は、わが子の可愛さにメロメロになったママに起こった一件です。出産を乗り越えようやく対面したわが子。あまりの可愛さにびっくりしたと話すママ。その可愛さは、想像を遥かに凌駕（りょうが