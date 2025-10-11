離婚4回、4人の子どもを持つシングルマザー・MALIA.（42）のセレブすぎるドバイ生活に密着。愛車は約2,000万円で、ドライバーが運転していると語った。【映像】MALIA.の約2000万円の愛車10月10日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#6が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽ヒコロヒー。ゲ