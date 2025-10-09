【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,601.78 ▼1.20（10/8）NASDAQ：23,043.38 △255.02（10/8） 1.概況 前日の米国市場は高安まちまちとなりました。AI向け投資の関連銘柄への物色が続いたほか、FOMC（米連邦公開市場委員会）の議事要旨が発表され、多くの参加者の「年内に追加の利下げを実施することが適切になる」との見方が買いを支えました。一方で、米連邦政府機関の一部閉鎖が長引く可