NYダウ： 46,601.78 ▼1.20 （10/8）

NASDAQ： 23,043.38 △255.02 （10/8）

1.概況

前日の米国市場は高安まちまちとなりました。AI向け投資の関連銘柄への物色が続いたほか、FOMC（米連邦公開市場委員会）の議事要旨が発表され、多くの参加者の「年内に追加の利下げを実施することが適切になる」との見方が買いを支えました。一方で、米連邦政府機関の一部閉鎖が長引く可能性が懸念されたことなどから、一部の主力株には売りが出ました。





2.経済指標等

主要な経済発表はありませんでした。

3.業種別動向

S&P500の業種別株価指数では、全11業種のうち7業種が上昇しました。情報技術が1.5％高でセクターの上昇率トップとなりました。そのほか6業種は1％未満の上昇となりました。一方で4業種が下落し、それぞれ1％未満の下落となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中14銘柄が上昇しました。キャタピラー［CAT］が3.2％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。エヌビディア［NVDA］が2％台の上昇となり、シスコシステムズ［CSCO］など計4銘柄が1％台の上昇となりました。一方で16銘柄が下落し、ゴールドマン・サックス［GS］が1.7％安で下落率トップとなりました。そのほか6銘柄が1％台の下落となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、アドバンスト・マイクロ・デバイシズ［AMD］がアナリストの目標株価引き上げを受けて、11.4％高となりました。電気通信のAST・スペースモバイル［ASTS］はベライゾン・コミュニケーションズ［VZ］との提携を発表したことが好感され、8.6％高となりました。一方で、金融のジェフリーズ・フィナンシャル［JEF］は、傘下の運用会社が経営破綻した自動車部品メーカーの売掛債権に投資していたことが売り材料となり、7.9％安となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日から横ばいの4.12%となりました。9日朝のドル円は152円台後半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

前日の米国市場は高安まちまちとなりました。AI関連銘柄などが買われたことから、本日の日本市場もハイテク株を中心に、買いが優勢でのスタートが予想されます。ドル円が152円台の円安水準で推移していることも輸出関連銘柄への支えとなり、節目の48,000円で値固めができるかがポイントとなりそうです。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部