7日に放送スタートした竹内涼真（32）と夏帆（34）のダブル主演ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）。竹内にとって地上波連続ドラマの主演は2022年7月期「六本木クラス」（テレビ朝日系）以来、3年ぶり。昨年1月に公開された「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」（東宝）も、前評判が高かったわりに不完全燃焼で終わっただけに、いよいよ役者として正念場を迎える。吉沢亮「国宝」150億円突破も手放しで喜べない