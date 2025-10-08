Googleは10月7日（現地時間）、AI技術を活用したノーコードのAIミニアプリ開発ツール「Opal」の提供地域を、日本を含む15カ国に拡大すると発表した。Opalは、Google Labsが実験的に提供している開発ツールで、7月に米国で先行公開されていた。プログラミングの知識がなくても、自然言語による指示だけでAI搭載のミニアプリを作成できる。当初、開発チームはシンプルなツールの作成に用いられると想定していた。しかし、実際には「Y