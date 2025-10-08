10月4日に行われた自民党総裁選では、決選投票で高市早苗が小泉進次郎を破って、総裁に当選した。女性初である。なぜ勝てたのか、そして、今後の課題は何か。政治評論家、ジャーナリストも予想を外した1回目の投票では、高市早苗183票（国会議員票64票、党員票119票）、小泉進次郎164票（80票、84票）、林芳正134票（72票、62票）、小林鷹之59票（44票、15票）、茂木敏充49票（34票、15票）であった。小泉の議員票は100票く