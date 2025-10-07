南海キャンディーズの山里亮太が７日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、自民党の高市早苗総裁が決めた党内人事について「少し不安に思ってしまう」と率直な気持ちを述べた。番組では自民党の人事を紹介。最重要ポストといわれる幹事長には麻生氏の義理の弟でもある鈴木俊一氏が起用された。総務会長は有村治子氏、政調会長は小林鷹之氏、選対委員長は古屋圭司氏、麻生太郎氏は副総裁となる。鈴木氏と有村氏は麻生派。山里