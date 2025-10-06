深刻なインフレが続くイランで、通貨を4桁切り下げるデノミネーションの法案が国会で承認されました。【映像】インフレ続くイランの様子イランは近年40％前後の高いインフレ率で推移し、通貨の下落が続いています。イラン国営通信などによりますと5日、国会の採決で通貨リアルを4桁切り下げるデノミを実施する法案が賛成多数で可決されました。賛成は144票、反対は108票でした。イランの中央銀行には、変更の準備を進めるた