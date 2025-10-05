福岡市の保育園に子どもを通わせている保護者が、保育士が子どもの容姿をからかう不適切な発言をしたと訴えています。福岡市は保育園に対し、事実関係の報告を求めています。■録音された音声「顔がおさかなになってる。」「元からこんな顔です。」「マンボウみたいよ、魚でいうと。」容姿をからかうような、2人の大人の声。これは9月、福岡市早良区の認可保育園で録音されたという音声です。録音したのは子ども2人を園に通わせる