ロシアのプーチン大統領が2日（現地時間）、バルダイ討論クラブでの演説で、トランプ米大統領がロシアを「張り子の虎」に例えた発言に関連し「この張り子の虎を相手にしてみればよい」と述べた。プーチン大統領は現在ロシア軍がウクライナ戦線で進撃中で、米国が主導するNATO（北大西洋条約機構）加盟国がウクライナに情報・武器・訓練を提供して事実上ロシアと戦っていると強調した。プーチン大統領は「我々はNATO全体ブロックと