バリン・ミラーさんがモンタナ州ハイアライトキャニオンを登攀する様子/Dylan Miller/AP（ＣＮＮ）米国人クライマーのバリン・ミラーさんが、ヨセミテ国立公園での登攀（とうはん）中に亡くなったことが分かった。２３歳だった。母親が２日に確認した。母親によると、ミラーさんが「シーオブドリームズ」と呼ばれるルートを通じ、ヨセミテの谷底から約９１０メートルの高さにそびえる有名な岩壁「エルキャピタン」の登攀を試みてい