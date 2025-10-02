ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 神田沙也加さん公式インスタグラム、39回目の誕生日祝福に感謝の言葉 神田沙也加 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 神田沙也加さん公式インスタグラム、39回目の誕生日祝福に感謝の言葉 2025年10月2日 9時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神田沙也加さんの公式インスタグラムが2日、更新された 前日1日に迎えた39回目の誕生日への祝福に感謝の言葉を投稿 「きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいると思います」とつづった ◆神田沙也加さんの公式SNSが祝福に感謝 この投稿をInstagramで見る sayakakanda(@sayakakanda)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 山本舞香、「アナザースカイ」卒業に「とても素敵な経験をさせていただきました」ファンから労い相次ぐ 2025年9月28日 18時55分 趣里＆三山凌輝、第1子誕生を報告「愛や絆、真実を大切に…」 赤ちゃんとの“手つなぎ”ショットも 2025年9月26日 18時21分 IMALU、36歳誕生日＆兄・二千翔さんへの結婚祝福に感謝 幼少期カットや母・大竹しのぶとのショットも公開 2025年9月30日 9時10分 声優の石川界人と内田真礼が結婚発表「これからの人生をともに」 初共演から12年で共演71作 2025年9月30日 13時26分 趣里（35）＆三山凌輝（26）夫妻に第1子誕生「守るべきものを必ず守っていきます」 水谷豊＆伊藤蘭が祝福 2025年9月26日 20時31分