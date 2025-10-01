全国軽自動車協会連合によると、令和7年（2025年）3月末時点における日本の自動車保有台数は、軽自動車が全体の40.6％を占めているそうです。そのため、メーカー各社も軽自動車の開発・販売には特に力を入れています。では、そんな軽自動車のなかでも「特にオススメの車種」はどのメーカーのどのモデルなのでしょうか。月に1回ペースでクルマを購入し、現在20台以上のクルマを所有しているワンソクTube氏が、著書『損しない「クル