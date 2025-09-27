「リリベルちゃん」01【ホラー漫画】本編を読む→いじめへの仕返し、その結末土日はお家でまったり漫画三昧。2025年上半期によく読まれたバズ漫画をプレイバック！予測不能なショートホラー漫画をSNSに公開している誰でもないさん(@daredemonaidare)。SNSに発表されたオリジナル作品「リリベルちゃん」は、小学校で流行するささやかなおまじないが、想像を超える恐怖の事態を引き起こす物語だ。今回は、作者の誰でもないさんに、本