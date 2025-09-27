ご近所づきあいって、ちょっとしたことでモヤッとすること、ありますよね。ごみ出しのタイミングで小言を言われたり、生活音が迷惑になってないか気になったり……。そんなときは、琉球風水志シウマさんの〈数意学〉の力を借りてみるのもいいかも。今回は、ご近所との関係をスムーズにする、ごみ出し時のひと工夫をご紹介します。〈数意学〉とは？琉球風水の知恵と、姓名判断や九星気学をもとに、シウマさんが独自に編み出した〈数