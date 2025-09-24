「IER-EX15C」(ブルー) ソニーは、USB Type-C接続の有線イヤフォン「IER-EX15C」を、10月10日に発売する。ブラック、ホワイト、ブルー、ピンクの4色展開で、価格はオープン。市場想定価格は3,200円前後。 また、発売中のワイヤレスヘッドフォン「WH-1000XM6」には新色としてミッドナイトブルーを追加。同じく10月10日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は59,400円前後。 I