STVニュース北海道STVニュース北海道

北海道・網走川で、ボラやサケなどの魚が大量死…原因は？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道・網走川で23日朝、ボラやサケなどの魚の大量死が確認された
  • 暴風の影響で湖の水がかきまわされ、無酸素の水が川に流れ込んだとみられる
  • 秋サケの遡上や稚魚の放流事業には欠かせない採卵への影響が懸念されている
