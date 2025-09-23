ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北海道・網走川で、ボラやサケなどの魚が大量死…原因は？ 時事ニュース 国内の事件・事故 海鮮・魚介 北海道 STVニュース北海道 北海道・網走川で、ボラやサケなどの魚が大量死…原因は？ 2025年9月23日 11時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北海道・網走川で23日朝、ボラやサケなどの魚の大量死が確認された 暴風の影響で湖の水がかきまわされ、無酸素の水が川に流れ込んだとみられる 秋サケの遡上や稚魚の放流事業には欠かせない採卵への影響が懸念されている 記事を読む おすすめ記事 山口智子『ぐちバカリ』で際立った“大御所仕草”に戸惑いの声…「MC遮り」「足組み扇子」で毒舌連発 2025年9月22日 20時15分 私の留守中に夫が呼んでた“いかがわしいお姉さん”の正体にア然…「幼稚園で見たことある！」 2025年9月21日 15時45分 噂のオチは常に「当せん者は島から出て行った」…ジャンボ宝くじ「1等前後賞6億円」が“バラ”で出た「種子島」の顛末 2025年9月23日 8時0分 【テレ東が回答】『孤独のグルメ』 老舗温泉旅館が3年前のロケで受けた“不義理”を告発…広報が明かした「真相」 2025年9月22日 19時45分 ロバート馬場 現在「一切貯金なくなっちゃった」ワケ「パートナーがいたら絶対できない」 2025年9月23日 10時1分