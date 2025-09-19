ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 22歳容疑者がチャーリー・カーク氏を、銃弾1発で射殺できた理由 海外・国際ニュース アメリカ トランプ政権 デイリー新潮 22歳容疑者がチャーリー・カーク氏を、銃弾1発で射殺できた理由 2025年9月19日 6時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと チャーリー・カーク氏射殺事件の22歳容疑者を、デイリー新潮が取り上げた 幼い頃から父親に銃の扱い方を教わり、父と一緒に鹿を狩っていたとの報道も 事件当時は胸部を狙い、弾の破片が首や頭に飛び散ったとの見方も出ている 記事を読む おすすめ記事 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 『Nスタ』に世界陸上王者が出演も“通訳不在”でグダグダ「勝手に盛り上がるな」英語堪能アナ役立たず 2025年9月18日 11時0分 松岡昌宏、国分太一を“２文字”で表現 今後の関係にもズバリ言及「一緒にやることは…」 2025年9月19日 5時12分 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 今田美桜の動きが気になる？ 橋本環奈「紅白4年連続司会」がかかる“今年ならでは”の憂鬱 2025年9月19日 9時26分