東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）第3日は15日、男子100メートルの表彰式が行われ、銅メダルを獲得したノア・ライルズ（米国）がドラゴンボールのかめはめ波ポーズを披露。金メダルは逃したが、セレモニーの“主役”を張った。前日に行われた決勝はオブリク・セビル（ジャマイカ）が9秒77（追い風0.3メートル）で金メダルを獲得。連覇を狙ったライルズは9秒89で銅メダルだった。日本のアニメ好きで知