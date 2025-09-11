エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、「Core 7」「RTX 5050」「メモリ 16GB」「144Hz ディスプレイ」を搭載し、あらゆるジャンルのPCゲームを快適プレイできるゲーミング性能に加え、ビジネス・クリエイティブ・マルチメディアなど幅広い用途で高速・快適動作を可能にするハイスペックゲーミングノートPC「Cyborg-15-B2RWEKG-5599JP」を2025年9月11日（木）より順次発売する。■高画質・フルHDゲーミングを考慮した厳選