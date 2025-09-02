子どもが成長して小学生ぐらいになると、親の指示に従わないことが増えてくるかもしれません。子どもが反抗的で、子育てに悩んでいるという人は少なくないでしょう。なぜ子どもは親の言うことを聞かなくなるのでしょうか。子どもが言うことを聞かない原因や子どもに指示を出す際のポイント、指示を出すときにやってはいけない行為などについて、探究型学習に特化した民間学童保育「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長