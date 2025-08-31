幻冬舎の名物編集者である箕輪厚介との不倫騒動が報じられたYouTuberのいけちゃんが、コラボ動画に出演し大胆な“ぶっちゃけ”を披露している。【写真】「キャラ崩壊」したYouTuberの胸元露わなグラビア写真大胆なキャラ変を遂げたいけちゃん「いけちゃんは騒動後、涙ながらの謝罪動画をアップして以降は沈黙を守っていましたが、8月23日に大阪のディープスポットである西成を飲み歩く動画をアップ。タイトルはそのものズバリ