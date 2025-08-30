AFC U23アジアカップ予選に出場するU-22日本代表は30日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングを行った。メンバーは大学生8人。チームは今夜ミャンマーに飛び、順次集結するJリーガーや海外組とともに9月3日の初戦まで準備を進めていく。今回選ばれた23人のメンバー構成は大学生8人、Jリーガー10人、海外組4人、高校生は1人で鳥栖U-18でJデビュー済みのMF新川志音となる。初日の国内練習は大学生のみで、GK濱