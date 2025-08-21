かごめの部屋に貼られた額縁裏のお札 作者姉が体験した謎の音Walkerplus

かごめの部屋に貼られた額縁裏のお札 作者姉が体験した謎の音

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「額縁裏のお札」という都市伝説について、作者に話を聞いている
  • ホテルや旅館で、死人が出たり幽霊が出る部屋には絵が飾ってあるという
  • その額縁裏にはお札が貼られているという噂話だそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 【都市伝説】「お前だよッ！」ロッカーの前で再会した母と娘→その予想外の結末に震える…【著者に聞く】
    【都市伝説】「お前だよッ！」ロッカーの前で再会した母と娘→その予想外の結末に震える…【著者に聞く】 2025年8月20日 7時30分
  • 要潤さんのインスタグラム（＠jun_kaname_official）より
    要潤「この世は地獄か。オッケーオッケー」　奇怪な出来事＆シュールな投稿でネット笑い「なにを言ってるの」 2025年8月18日 16時21分
  • 漫画「本当にあった怖いはずの話」のカット（ゆうさん提供）
    【漫画】カーナビの誤案内がホラー展開に…！？　墓地に案内された夫婦の“予想外のオチ”に爆笑の声【作者取材】 2025年8月21日 14時10分
  • 鉄道好きの同僚は、山手線「新宿→池袋」を内回りで“遠回り”するのが楽しいとのこと。最短経路を通らずに乗って“不正”にならないのでしょうか？「大回り乗車」のルールとは
    鉄道好きの同僚は、山手線「新宿→池袋」を内回りで“遠回り”するのが楽しいとのこと。最短経路を通らずに乗って“不正”にならないのでしょうか？「大回り乗車」のルールとは 2025年8月21日 13時20分
  • 【ホラー】恐怖のビデオを再生→おじいさんが「幽霊に魂の叫び」？ホラー好きも困惑した意外な結末【作者に聞く】
    【ホラー】恐怖のビデオを再生→おじいさんが「幽霊に魂の叫び」？ホラー好きも困惑した意外な結末【作者に聞く】 2025年8月16日 4時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. コロナ流行「脱水症状が心配」
    2. 2. 修行僧 合宿中のJK20人に性加害
    3. 3. サイゼの人気メニュー終了で悲嘆
    4. 4. 大声で校長を叱責 23歳教諭処分
    5. 5. 児童にプロレス技「遊びの一環」
    6. 6. スタッフとSした 告白が生々しい
    7. 7. 中居氏が引退撤回? 新報道が波紋
    8. 8. ローサが松井大輔氏に尽くした訳
    9. 9. 親子3人遺体 死亡の母を書類送検
    10. 10. 福山の騒動 スケープゴートか
    1. 11. カズレーザーの「新法案」物議
    2. 12. 1800万円が消えた 妻が涙の謝罪
    3. 13. 男性死亡 毎年目撃されていた熊
    4. 14. 鉄道内で座り込み 意外な賠償額
    5. 15. 知床のクマ 子を守ろうと攻撃か
    6. 16. 薬物性接待パーティー きっかけ
    7. 17. 車両の退避中にANA機が着陸
    8. 18. 太鳳の私生活写真? 本物確定か
    9. 19. 「警察官に対する生意気な態度に腹が立った」14歳の息子を殴った疑いで71歳父親を現行犯逮捕　高松市
    10. 20. エアコン室外機の盗難「13倍」に
    1. 1. コロナ流行「脱水症状が心配」
    2. 2. 大声で校長を叱責 23歳教諭処分
    3. 3. 児童にプロレス技「遊びの一環」
    4. 4. 親子3人遺体 死亡の母を書類送検
    5. 5. 男性死亡 毎年目撃されていた熊
    6. 6. 鉄道内で座り込み 意外な賠償額
    7. 7. 知床のクマ 子を守ろうと攻撃か
    8. 8. 薬物性接待パーティー きっかけ
    9. 9. 車両の退避中にANA機が着陸
    10. 10. 「警察官に対する生意気な態度に腹が立った」14歳の息子を殴った疑いで71歳父親を現行犯逮捕　高松市
    1. 11. エアコン室外機の盗難「13倍」に
    2. 12. 人身事故の山陽新幹線 運転再開
    3. 13. 「ニンバス」流行 酷暑も影響か
    4. 14. 20代がクマ被害 走って下山中に?
    5. 15. スマホ使用1日2時間 条例を酷評
    6. 16. 刺殺 オートロックすり抜け犯行?
    7. 17. 元保護犬コーギー 嘱託警察犬に
    8. 18. 「路上に女性」子を放置し飲酒か
    9. 19. エレベーター事故 男性が死亡
    10. 20. 「スマホ使用1日2時間」案提出へ
    1. 1. 1800万円が消えた 妻が涙の謝罪
    2. 2. 黄ばんだT 真っ白に復活する裏技
    3. 3. マクドナルドに「改善要望」
    4. 4. 仕事帰りの車で幼児化 共感の嵐
    5. 5. 甲子園アルプス席に超有名人登場
    6. 6. いつも不機嫌な人の心理と対処法
    7. 7. 5円足りず子の前でパン廃棄 波紋
    8. 8. 紀子さま&佳子さまの2人旅に疑問
    9. 9. 児童2人殺害した女 娘の手紙に涙
    10. 10. 激臭対策 逆効果を心配する声も
    1. 11. 93歳父殺害 熊襲撃と思われた訳
    2. 12. 志願者数が1位に「意外な大学」
    3. 13. 雅子さまの後輩 新広報官の素顔
    4. 14. 参院選総括は9月初旬公表、自民　両院総会で報告調整
    5. 15. 戦犯裁判、日本人400人を動員　名簿に通訳や記録係、全体像判明
    6. 16. 新宿二丁目で、ブルボンヌさんからLGBTにまつわる素敵エピソードを聞いてきた
    7. 17. 子3人は生ゴミの上で睡眠 母の病
    8. 18. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    9. 19. 今井絵理子氏の投稿に総ツッコミ
    10. 20. 堀江氏 ジャングリア沖縄大絶賛
    1. 1. 「10日間の拷問」に挑み死亡 仏
    2. 2. ゼレンスキー氏が停戦に言及
    3. 3. 「つり目ポーズ」中国で炎上
    4. 4. 韓国の支持率下落 世論に異常か
    5. 5. 韓国 世界的供給過剰で危機か
    6. 6. 「風呂キャン」ドイツでは多数派
    7. 7. 米カリフォルニア州でペスト感染
    8. 8. 「鬼滅」猗窩座再来を考察 台湾
    9. 9. 日本代表 26年W杯のユニは古風?
    10. 10. 日本の軍国主義が細菌戦を発動?
    1. 11. 頭にナイフ刺さったまま、落ち着いた様子で病院訪れる3歳女児の衝撃写真が話題に―中国
    2. 12. 中国で女性宅に潜入 実刑判決
    3. 13. 韓国の映像に東京駅 批判の声
    4. 14. 10日間の拷問配信 仏男性が死亡
    5. 15. ウクライナ 露軍2人を射殺
    6. 16. ナ・イヌ「電撃移籍」は事実無根
    7. 17. 存在しない漫画の1コマ作る機能
    8. 18. 高身長のエイリアン 米に出現か
    9. 19. イノシシの皮の中身が…米で騒動
    10. 20. 露和平「停戦より価値ある」か
    1. 1. マックのハッピーセット再び炎上
    2. 2. ガソリンと軽油「価格逆転」も?
    3. 3. ドコモ改悪 8〜9月に変わること
    4. 4. 「税金上げすぎ」若者の切実な声
    5. 5. 「トクリュウ」報道の表現に疑問
    6. 6. 堀江氏が語る「バカ親との差」
    7. 7. ミニストップ　ラベル貼る具体的な時間のルール、マニュアルに記載なし
    8. 8. 映画「鬼滅」興収TOP5に進出
    9. 9. 【速報】山陽新幹線　新大阪〜博多の全線で運転見合わせ　のぞみ号が東広島駅を通過中に人と接触　運転再開は午後9時ごろの見込み
    10. 10. 新幹線の札幌延伸で｢長万部｣起死回生できるか
    1. 11. 家建てるも…行政のミスで家失う
    2. 12. 車で絶対に選んではいけない色
    3. 13. ドル円のピボットは１４７．６４円付近＝ＮＹ為替
    4. 14. ファミマ QUOカード取扱から撤退
    5. 15. 太陽光発電機器販売会社OSW、グローバル展開加速に向けて550万ドルを調達
    6. 16. 金は３３８４ドル付近に下げ渋って始まる＝ＮＹ金オープン
    7. 17. 米経済指標【中古住宅販売件数】
    8. 18. スイフトスポーツ特別仕様車販売
    9. 19. ゴルプラ鑑定団【7月高額買取TOP5】金相場は史上初の18,000円台も目前に！？トランプ関税と円安傾向が国内金価格を押し上げていく！！
    10. 20. マーケティングSaaS Synergy!「初期費用が無料・年賀メールキャンペーン」のお知らせ
    1. 1. サイゼの人気メニュー終了で悲嘆
    2. 2. 楽天モバ 高額端末とは相性悪い?
    3. 3. RICOH GR IV 9月12日発売か
    4. 4. SB 新AIの研究成果で大きな成果
    5. 5. Apple Watchに血中酸素濃度測定
    6. 6. iPhoneユーザーが思う不満
    7. 7. 海賊版検索エンジン「Anna’s Archive」のチームがミッションへの攻撃を受けているが健在だと報告
    8. 8. 電源不要、スマホを置くだけで音量がアップする「蓄音機風無電源スピーカー」
    9. 9. MVNO各社のeSIMサービス内容
    10. 10. 無印なのにUltra級？「Pixel Watch 4」が何気にモンスター
    1. 11. Pixel 新製品4モデルを発表
    2. 12. Core Ultra 9 285HX搭載ゲーミングノートはデスクトップ最上位CPUと肩を並べるモンスター性能だった
    3. 13. 一時売り切れになるほどの大反響！からやま「マグロ天」
    4. 14. プールや旅行に便利な、3COINSの折りたたみキャリーオンバッグ
    5. 15. 54個のローターで人間を乗せて飛ぶ自作ドローン「The Swarm」
    6. 16. Word起動時に、いきなりエラー表示される!? 　致命的な問題と思いきや……、原因と対処方法
    7. 17. 公差って何?これだけは知っておきたい3D CAD知識 第9回 はめあい公差っていつ使うの?
    8. 18. ダビンチのロボット手術の症例1,000件超、聖路加国際病院ロボット手術センターに聞く「ダビンチの実際と今後」(ダビンチ特集 /後編)
    9. 19. Blackmagic Design製品事例：ライブストリーミングSFドラマ、Project Alphaの「Orbital Redux」の場合
    10. 20. ワコム、エントリーモデルの液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq 16」を発売
    1. 1. メジャーで44号ソロ 大谷抜く
    2. 2. 広陵 1~2年生は問題ないと確認
    3. 3. 大谷翔平 93年ぶり「120」到達
    4. 4. 久保建英の弟 C大阪加入の理由
    5. 5. 田中将大 日米通算200勝に王手
    6. 6. 金足農の吉田大輝 大学進学へ
    7. 7. 完全燃焼…ハンデ球児に悔いなし
    8. 8. 夏の甲子園の裏で…偶然一致した「東京VS沖縄」の頂上決戦がにわかに話題　気づいたファン「すごい！」
    9. 9. ド軍は好調も...コールに称賛
    10. 10. 町田ゼルビア 過密日程で練習
    1. 11. E-1日韓がE-1 日本はどちらの国
    2. 12. バルサDFが掲げる「守備力」
    3. 13. 日ハムが大敗 連勝「4」に
    4. 14. 3年で...奥村凌大の好判断に衝撃
    5. 15. 両腕が太すぎて...大相撲で白星
    6. 16. 今季レアル 期待のセンター候補
    7. 17. バスケ選手 移籍直後は会話控え
    8. 18. 広陵野球部 中井監督が交代へ
    9. 19. マー君好投 苦しんだ4月との違い
    10. 20. 広陵野球部 中井監督辞任を発表
    1. 1. スタッフとSした 告白が生々しい
    2. 2. 中居氏が引退撤回? 新報道が波紋
    3. 3. ローサが松井大輔氏に尽くした訳
    4. 4. 福山の騒動 スケープゴートか
    5. 5. カズレーザーの「新法案」物議
    6. 6. 太鳳の私生活写真? 本物確定か
    7. 7. ミツカン炎上は理不尽「気の毒」
    8. 8. 山形県民 田中圭に怒り心頭の訳
    9. 9. 死者を利用? ヒカルの動画が物議
    10. 10. 寝てる女を…福山の発言が出回る
    1. 11. 朝ドラ 急な失速感に視聴者失望
    2. 12. 広陵は悪くない? アンビリに疑問
    3. 13. 吉瀬「何を食べても分からない」
    4. 14. 「愛の共同作業」NHKで問題発言
    5. 15. ナイツ塙 家族のコロナ感染告白
    6. 16. 指原がフワに言及? 悪癖を吐露
    7. 17. 万博「ペルー館」古代ナスカ文明のレア展示始まる　“本物”の土器、儀式の楽器、金製の花飾りなど【展示一覧】
    8. 18. 中居氏騒動 示談破棄された場合
    9. 19. 歌い手・luzさんが死去
    10. 20. 4度のがん乗り越えた 72歳女優
    1. 1. 40・50代の白髪 引き締めヘア
    2. 2. 「それスノ」内容が模倣? 問題は
    3. 3. 3COINSの「優秀ストラップ」続々
    4. 4. 美容の監視? 友達にイライラ
    5. 5. 3COINSのバスケットでお洒落に
    6. 6. 美意識高めよう ロングヘアNG化
    7. 7. 「ポケピース」ハンドクリーム
    8. 8. クロックス 伝説のコラボ足発売
    9. 9. セブンの「新作アイス」を実食
    10. 10. 「秋色柄物スカート」の選び方
    1. 11. 発色せずに華やか デニムのコツ
    2. 12. ファミマ増量 3週連続で40%増量
    3. 13. 新木優子が魅せる「秋の訪れ」
    4. 14. 妻の弁当をディスった同僚に本音
    5. 15. 久しぶりに夫の背中に抱きついたら…。38歳妻がショックを受けた、男の反応とは
    6. 16. 「映える」ZARAのオレンジ商品
    7. 17. 「心地いいまま着飾れる」ワンピ
    8. 18. プロがすすめる買うべきアイテム
    9. 19. ついに美顔器デビューしました！使用方法や感想を徹底レビュー
    10. 20. 高校生が模擬手術体験！ジョンソン・エンド・ジョンソンが次世代を担う医療人材に向けた特別イベントを開催