ほとんどの人が持っているズボンを「リュック」に早替わりさせるライフハックについて、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。安定するリュック出来上がり自衛隊は「災害時などに給水所に水を取りに行った際、重くて持って帰られない際などどうしますか？」とインスタグラムに投稿。ズボンを使った「リュック」の作り方について、動画で次のように紹介しています。（1）