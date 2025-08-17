［J2第26節、ジェフユナイテッド千葉 1-0 徳島ヴォルティス、8月16日、千葉・フクダ電子アリーナ］2位千葉が3位徳島に1-0で勝利し、首位水戸ホーリーホックとの差を勝点3に縮めた。今季途中よりJ1横浜FCから期限付き移籍で加入したFW森海渡（かいと）は決勝点を誘発。古巣との対戦で躍動したストライカーは、前節の鬱憤を晴らしたが、ゴールへの欲は満たされていない。歓喜の裏で悔しさをにじませたストライカー首位に迫る勢