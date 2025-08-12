敵地・レッズ戦で豪快42号【MLB】レッズ ー フィリーズ（日本時間12日・シンシナティ）フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が11日（日本時間12日）、敵地・レッズ戦に「2番・指名打者」で出場し、8回にナ・リーグ単独トップとなる42号2ランを放った。2-1と逆転した8回2死三塁の場面だった。相手右腕サンティランの真ん中高め94.3マイル（約151.8キロ）の直球を豪快に振り抜いた。打球速度112.2マイル（約180.6キロ）の豪快