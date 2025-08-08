金融庁の伊藤豊新長官は、トランプ政権による関税の影響を長期的に受ける中小企業に対して、しっかりと金融支援を行っていくと強調しました。先月から金融庁の新しい事務方トップとなった伊藤長官は、トランプ政権による関税措置の影響が見通せず、中小企業からは資金繰りなどへの不安の声があがっていると懸念を示しました。金融庁・伊藤豊長官「関税率が抑えられたからといって、やはり影響を受ける事業者の方がおられるので。こ