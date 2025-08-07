カープは８月１１日からのホームゲーム６試合で開催する夏限定のイベントを公開しました。昔ながらの提灯や大漁旗。マツダスタジアムの一角が「夏祭り」仕様に様変わりです。■有田優理香 リポート「スタジアムで野球観戦を楽しみながら、日本のお祭りの定番”射的”も楽しむことができます」会場では、昔懐かしいヨーヨー釣りや新井監督に向けてグラブトスするなど１０種類のゲー