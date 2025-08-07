熱中症って、しっかり対策をしているつもりでも、かかってしまうことがありますよね。小児科医の先生に尋ねたところ、今のコロナ世代の子供たちの弱点がわかりました。熱中症に負けない万全の対策をご紹介。写真＝iStock.com／recep-bg※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／recep-bg■Q．熱中症患者が増えているのはなぜですか？私たち人間の体は、高温多湿（暑熱）な環境下では、汗をかくことや皮膚から熱を放出することで、