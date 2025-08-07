V・ファーレン長崎は7日、ポルティモネンセ(ポルトガル)へ期限付き移籍していたDFモヨマルコム強志(24)について、期限付き移籍期間満了と徳島ヴォルティスへ完全移籍することを発表した。モヨは東福岡高から法政大へ進学し、2024年に長崎でプロキャリアをスタート。1年目はシーズン途中に藤枝MYFCへ期限付き移籍し、J2で25試合に出場した。今季はポルトガル2部のポルティモネンセへ期限付き移籍。2月からの加入でリーグ戦2試合