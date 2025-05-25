J1リーグ第１８節 名古屋 ２(０−０)１ 浦和17:33キックオフ豊田スタジアム入場者数31,001人試合データリンクはこちら後半アディショナルタイム、逆転ゴールを決め喜ぶ永井謙佑。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。