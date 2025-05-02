ÅÄÃæ¤Ï¶ì¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Â³¤­¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÂçÂæ¤¬ÌÜÁ°¤â¶ì¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Â³¤¯¡£µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­Âç¤Ï5·î1Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¹­ÅçÀï¤Çº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì½é²ó¤Ç3¼ºÅÀ¡¢3²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢4-3¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤êÅÄÃæ¤Ë¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤­ÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û