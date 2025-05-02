¡Ö½éÅÐÈÄ»þ¤Î´õË¾¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¡×¤Þ¤¿¤â½øÈ×KO¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡¡´Ú¹ñ¤«¤é¥·¥Ó¥¢¤ÊÉ¾²Á¡ÖÍªÄ¹¤Ë¤«¤Ð¤¦Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÅÄÃæ¤Ï¶ì¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Â³¤¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÂçÂæ¤¬ÌÜÁ°¤â¶ì¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Â³¤¯¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Ï5·î1Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤Çº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì½é²ó¤Ç3¼ºÅÀ¡¢3²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢4-3¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤êÅÄÃæ¤Ë¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤ÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î3·³¹ß³Ê¤¬ÇÈÌæ¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡1·³Éâ¾å¤Î¾ò·ï¤òµå³¦OB¤¬¹Í»¡¡¡¡Ö1¡¢2ÈÖ¥¿¥¤¥×¤ËÅ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×
¡¡½é²ó¡¢ÅÄÃæ¤Ï2»à¸å¤«¤é5Ï¢ÂÇ¡¢ÂÇ¼Ô3¿Í¤ËÂ³¤±¤ÆÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢·×25µå¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼ºÅÀ¤³¤½ËÉ¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢2²ó¤Ë¤âÌðÌî²íºÈ¡¢Ìî´Ö½Ô¾Í¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤º¡£3²ó¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌî´Ö¤Ë¤³¤ÎÆü3°ÂÂÇÌÜ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê¤ÎÃû¤·¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÅêµå¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡2²ó6¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿4·î17ÆüDeNAÀï¤ÎÁ°²óÅÐÈÄÆ±ÍÍ¡¢KO¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¡£200¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤ËÁôÁß¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»Ñ¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤é¤â»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤¬5·î2Æü¡¢ÅÄÃæ¤Î¹ÅçÀï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£Èï°ÂÂÇ¤¬8¤Ë¾å¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¾µå¤ÎµåÂ®¤ÏÌá¤é¤º¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤ËÂ³¤À©µå¤âÄê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¤Ëµå¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½éÅÐÈÄ¤Ç¤Î¾¡Íø°Ê¹ß¡¢¸·¤·¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î´Ñ½°4Ëü1814¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆ¬¤ò¿â¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Î¤è¤¦¤Êµå°Ò¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨9.00¡£ÈïÂÇÎ¨¤Ï0.455¡¢WHIP¤Ï2.70¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Ç¤Ï5¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç9¼ºÅÀ¡£½éÅÐÈÄ»þ¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿´õË¾¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÊÂ¤Ù¡¢¸½¾õ¤òÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¡¢ÅÄÃæ¤ÎÌµ´ü¸ÂÄ´À°¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼óÇ¾¿Ø¤Î¼ºË¾¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤â·ã¤·¤¤¡£ÆÃÄê¤ÎÁª¼ê¤òÍªÄ¹¤Ë¤«¤Ð¤¦Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤âÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹çÍâÆü¤Î5·î2Æü¡¢ÅÄÃæ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤¬¸ø¼°È¯É½¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£º£¸å¡¢ÇØÈÖ¹æ11¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤Î´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]