ÂçÄÅ¹â¹»½Ð¿È¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î2ÈÖ¡¦DF¹õÌÚ¹¸Ê¿Áª¼ê¡£35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªË­ÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¦¹õÌÚ¹¸Ê¿Áª¼ê¤¬ ¡È12Ç¯¶¦¤Ë¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö2¡×¡É¤³¤ÎÀè¤â¡ØÅ¥¤¯¤µ¤¯Áö¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¡Ù ¹õÌÚ¹¸Ê¿Áª¼ê¡Ê35¡Ë¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤Ï¤¿¤Ö¤ó¿ê¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡× ¥µ¥¬¥óÄ»À´¤«¤é2013Ç¯¤Ë¥í¥¢¥Ã¥½¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè