お笑い芸人「霜降り明星」の粗品（31）の言動が話題になっている。一般人とのケンカを明かし物議…粗品の"中田敦彦"化を《そのうち事件になりそう》とファンが危惧きっかけは4月12日放送の「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）で元雨上がり決死隊の宮迫博之（54）の話題となった際、粗品は宮迫を呼び捨てにし、「先輩じゃないっすよあいつ。もう辞めてんから」「先輩ちゃうやろ。あんなもん」と切り捨てた。これに対し宮