セブン-イレブンで「1つ買うと1つもらえる」キャンペーンを実施中。対象商品を1個買うと、後日対象の商品と引き換えられる無料引換券をもらえます。今回の無料引換券発券期間は6月19日まで！6月13〜19日のお買い物期間に対象商品を1個買うごとに、6月20日〜7月3日の期間で使用できる「無料引換券」がレシートに1枚印字されます。「無料引換券」は、引換対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジに持っていくと使用できます。対象商