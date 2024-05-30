2017年に高校生ら8人が死亡した雪崩事故 引率教諭ら3人に有罪判決共同通信

2017年に高校生ら8人が死亡した雪崩事故 引率教諭ら3人に有罪判決

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2017年に登山講習中の栃木県の高校生7人と教諭1人が雪崩事故で死亡した
  • 宇都宮地裁は30日、業務上過失致死傷罪に問われた引率教諭ら3人に有罪判決
  • 弁護側は最終弁論で、雪崩の予見は不可能だったと検察側に反論していた
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