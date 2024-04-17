トルコで共同記者会見に臨んだイランのライシ大統領＝１月２４日撮影/Dogukan Keskinkilic/Anadolu/Getty Images/File（ＣＮＮ）イランのライシ大統領は１７日までに、イランの国益への攻撃は小規模なものであっても「激しく広範で、痛みを伴う」報復措置を招くと警告した。ライシ氏は１５日に行ったカタールのタミム首長との電話会談で、イランが週末に行ったイスラエルへの攻撃は「正当防衛」行為だったと主張した。ライシ氏はイ