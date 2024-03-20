訓練中のスタフォード宇宙飛行士＝1965年8月（米航空宇宙局提供・AP＝共同）トーマス・スタフォード氏（米宇宙飛行士）米メディアによると18日、南部フロリダ州の病院で死去、93歳。肝臓がんを患っていた。冷戦下の75年7月、米宇宙船アポロの船長として、地球の周回軌道上でソ連の宇宙船ソユーズとのドッキングを成功させ、両国間の一時的な緊張緩和の象徴となった。30年、米南部オクラホマ州生まれ。空軍パイロットなどを経て