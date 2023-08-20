食楽web ●『バーガーキング』の期間・数量限定バーガーを調査。話題の超大型チーズバーガーに挑んできた 看板商品「ワッパー」を始めとするボリューミーなハンバーガーが大好評を博している人気チェーン『バーガーキング』では、新作チーズバーガー「クラウン ザ・ワンパウンダー」を期間限定＆数量限定