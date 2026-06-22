サンリオキャラクターズが、まるで本物のマカロンのようなデザインの、ころんとした手のひらサイズのケースになって登場！2026年6月下旬より順次全国のカプセルトイ自販機にて発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ マカロンケース」(全5種／1回400円・税込)を2026年6月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売いたします。

■「サンリオキャラクターズ マカロンケース」(全5種)について

サンリオキャラクターズが、本物のマカロンのようなデザインの、かわいらしいサイズのケースになって登場します。

ラインアップは、「ハローキティ」「ポムポムプリン」「クロミ」「マイメロディ」「タキシードサム」の全5種。まるで本物のスイーツのような、ころんとしたフォルムとカラーリングで、思わずお皿に載せて飾りたくなる仕上がりです。マカロンの上部は、赤いリボンや茶色いベレー帽など、各キャラクターの特徴を捉え、マカロンらしくデフォルメしたオリジナルのフォルムとデザインに仕上げました。マカロンの下部は全て共通の形のため、好きな組み合わせに組み替えることが可能で、上部は「タキシードサム」、下部はイエローなどアレンジを楽しめます。

中央のクリームを境に、ぱかっと開閉できる仕様で、アクセサリーやクリップなどの小物を収納できる実用性を兼ね備えています。

小物入れとして持ち歩いて使用するのはもちろん、お家のテーブルやドレッサー、玄関などに置いて飾って楽しむのもおすすめです。

■商品詳細ハローキティポムポムプリンクロミマイメロディタキシードサム内部イメージ組み合わせイメージ

商品名 ：サンリオキャラクターズ マカロンケース(全5種)

発売日 ：2026年6月下旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W40×H30×D35mm

素 材 ：PVC

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

備 考 ：食べられません。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670358

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式サイト：https://benelic.com/capsuletoy/

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