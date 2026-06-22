ヨンクらしい力強さと機能性を追求。新型デリカD:5用フェンダーガーニッシュおよびジムニー ノマド（JC74系）用サイドステップを新発売

株式会社ジャオス

4WD＆SUV用アフターパーツメーカーの株式会社ジャオスは、新型デリカD:5用「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」および、ジムニー ノマド（JC74系）用「JAOS サイドステップ ブラック」を新たに発売いたします。それぞれの車両が持つタフなイメージをより一層引き立て、本格的なオフロードテイストへとアップグレードするカスタムパーツです。

MITSUBISHI 新型デリカD:5 “JAOS style”SUZUKI JIMNY NOMADE JC74 “JAOS style”1.デリカD:5（年式2026.01-）用「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」

新型デリカD:5に標準装備されたホイールアーチモールによるワイドなボディバランスを活かしつつ、さらなる立体感と力強さを追求したデザインとなっています。

片側10mm未満の拡幅に抑えることで、保安基準に配慮しながらも、ワイドで存在感のあるスタイリングを実現しました。シャープなラインを強調した造形と、オリジナルダミーボルトの組み合わせが車両の持つ力強さを引き立てます。

ラインアップには、ユーザー独自のカラーリングが可能な「未塗装品」に加え、多様なボディカラーやスタイルに調和するオリジナルカラー「マットブラック（シボ塗装）」を設定いたしました。お好みのスタイルに合わせた選択が可能です。

JAOS フェンダーガーニッシュ type-X画像はマットブラック（シボ塗装）

■製品の特徴

・シャープなラインにより、デリカD:5のタフなイメージを強調

・カスタマイズ自由度の高い未塗装品と、質感の高いマットブラック（シボ塗装）を用意

・車両幅を全幅20mm未満とした設計により構造変更不要

※フェンダーガーニッシュは左右装着で保安基準（20mm未満）の設計ですが、実際の車両寸法による誤差や製品の取付け具合によっては車検証記載幅より20mmを超えてしまうことがあります。その場合は、構造変更手続きが必要となります。

■価格

塗装品 マットブラック：94,600円（税込）

未塗装品：74,800円（税込）

■詳細

デリカD:5用「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」新発売(https://www.jaos.co.jp/newsrelease/detail/1617/)

https://www.jaos.co.jp/newsrelease/detail/1617/

［今夏発売予定］本体に剛性と上質な質感を兼ね備えたABS素材を採用し、高い耐久性を誇る「塗装品 タフブラック」

2.ジムニー ノマド（JC74系）用「JAOS サイドステップ ブラック」

ヨンクらしい力強いスタイリングと、高い機能性を両立したサイドステップです。

本体のパイプには、視覚的な安定感をもたらす太めのΦ76.3を採用。カチオン電着塗装とブラック粉体塗装の2コートを施した、サビや傷に強いタフネス仕様となっています。また、滑り止めとしての機能性を追求したステップ部分には、優れた耐熱性と強度を持つ高品質なインジェクション成形樹脂のステップカバーを装備しています。

同時装着例：「JAOS サイドステップブラック」＋「JAOS サイドアンダーガーニッシュ」同時装着例：「JAOS サイドステップブラック」＋「純正 サイドアンダーガーニッシュ」＋「JAOS サイドシルプロテクター」

■製品の特徴

・太めのΦ76.3パイプによる、視覚的安定感と力強いスタイリング

・カチオン電着塗装＋ブラック粉体塗装の2コートによる高い耐久性

・耐熱性と強度に優れた高品質インジェクション成形樹脂ステップカバーによる高い安全性

■価格

121,000円（税込）

■詳細

ジムニー ノマド JC74系用「JAOS サイドステップ ブラック」新発売(https://www.jaos.co.jp/newsrelease/detail/1618/)

https://www.jaos.co.jp/newsrelease/detail/1618/

会社概要

社名：株式会社ジャオス

JAOS CORPORATION

本社所在地：群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1

代表者：代表取締役社長 赤星 大二郎

URL：https://www.jaos.co.jp/