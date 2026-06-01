■月間視聴率３冠達成

広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年5月の個人全体・視聴率において、全日（午前6時～深夜0時）で平均3.6％、プライムタイム（午後7時～11時）で平均5.5％、ノンプライムタイム（午前6時～午後7時/午後11時～深夜0時）で平均3.0％、といずれも１位を獲得しました。 ※ビデオリサーチ調べ（広島地区）

■「グッドモーニング7時台」好調

全日やノンプライムの好調の要因は基幹帯番組によるものです。「羽鳥慎一モーニングショー」「大下容子ワイド！スクランブル」（第1部＆第2部）や「報道ステーション」など多くの番組で平均視聴率月間横並び１位を獲得しました。「グッドモーニング7時台」の平均視聴率月間横並び１位は番組スタート以来初の快挙です。（※広島地区） 前年同月比較において多くの番組が大きくポイントを伸ばしています。「グッドモーニング7時台」は1.1pt、「大下容子ワイド！スクランブル（第1部）」は1.0pt、「大下容子ワイド！スクランブル（第2部）」は1.4pt、それぞれ伸長させています。 そのほか、毎週土曜・午後1時放送「フロントドア」は3カ月ぶりに１位獲得、毎週火曜・深夜0時15分放送「カープ道」は２カ月ぶりに１位を獲得、毎週木曜・深夜0時15分放送「スナックコットン」は４カ月連続で１位を獲得しました。

■アベレンが「M-1」挑戦へ

毎週㈪～㈮夕方4時40分放送「ピタニュー」の火曜コーナーの「アベレン」では、カープ３連覇戦士の安部友裕さん・中田廉さんが、今年開催予定のM-1グランプリに向けて特訓を重ねる、大注目の新企画「M-1への道」が始動しています！ カープファンにとっては6/7㈰午後1時55分放送、オリックスとの交流戦も見逃がせません！ これからも、地域にとって必要な情報や視聴者のニーズに応える発信ができるよう真摯に番組作りに取り組んでまいります。