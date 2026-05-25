【学術論文発表済】愛知県岡崎市のバザルト(R)ブライダルケアが30代のエラ張り・いかり肩・デコルテに変化。3ヶ月8回の複合ケアで小顔・華奢なデコルテを実現し挙式後3ヶ月で自然妊娠に至った最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――愛知県岡崎市・シエル ホリスティックケアの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは婦人科領域への有用性を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県岡崎市のサロン『シエル ホリスティックケア』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは挙式を控えた30代の女性です。「自分史上最高の姿でウェディングドレスを着こなしたい」という強い想いを持ちながら、エラの張り・いかり肩・猫背にお悩みでご来店されました。肩の出るデザインのドレスを選ばれており、「華奢で女性らしいデコルテラインになりたい」という切実な希望と、挙式後にはなるべく早く子宝に恵まれたいという願いも持たれていました。
同サロンでは、挙式前の3ヶ月間にわたり月2～3回（計8回）の施術を実施。バザルト(R)フェイシャル・ヘッドスパ・バスト・ボディを組み合わせた複合プログラムで、全身から整えるアプローチを取りました。
バザルト(R)ストーンの遠赤外線効果で筋肉の緊張を深部から緩めることで、食いしばりによるエラの張りが解消され柔らかな輪郭へと変化。ヘッドスパの相乗効果でリフトアップした顔と美肌が実現しました。いかり肩の原因となっていた肩まわりの強張りが解消され、肩・鎖骨のラインが緩やかに下がり首も長く見える「華奢なデコルテ」へと整いました。施術の副次的効果として基礎体温の安定や血流改善も見られ、挙式後の妊活に向けた土台づくりが着実に進みました。
お客様は「悩みのエラ張りがすっきりし、念願の華奢なデコルテラインになれた時は本当に嬉しかった。前撮りも挙式当日も心から安心してカメラの前に立てた。挙式後はわずか3ヶ月で新しい命を授かることができました。見た目を綺麗にするだけでなく、身体の中まで整えてくれるバザルト(R)を選んで本当に良かった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：シエル ホリスティックケア（愛知県岡崎市）
URL：https://ciel-chiro.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349518/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349518/images/bodyimage2】
「美しさと健康、予防と維持。これらを同時に叶えられる技術だからこそ、バザルト(R)を選びました。」
愛知県岡崎市の『シエル ホリスティックケア』オーナー・中村氏は、マタニティトリートメントを学びたいという想いをきっかけにバザルト(R)に辿り着きました。学びを深める中で、バザルト(R)だからこそ女性の身体をトータルで生涯寄り添うことができると確信。美しさと健康・予防と維持を同時に叶えられる技術として導入を決意しました。
「導入後に最も実感しているのは結果の出るスピードと安全・安定性です。ブライダルのように期間が限られている場合でも、身体・肌に安全な優しい施術で気持ちよく心まで癒しながら容姿も含めた体質改善へ導くことが可能です。婦人科医推奨の技術としての認定とエビデンスを持つバザルト(R)の信頼と実績が、多くの女性の夢や希望を叶えるセラピストを目指せる土台になっています」と中村氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、中村氏はこう語ります。「バザルト(R)はどのメニューも、一時的な外見の美しさを提供するだけでなく、結婚・妊活・出産・更年期といった女性の大きなライフステージの変化に寄り添うケアも重視しています。セラピスト自身の体に負荷のない技術は『生涯セラピスト』として活躍できます」
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは婦人科領域への有用性を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県岡崎市のサロン『シエル ホリスティックケア』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは挙式を控えた30代の女性です。「自分史上最高の姿でウェディングドレスを着こなしたい」という強い想いを持ちながら、エラの張り・いかり肩・猫背にお悩みでご来店されました。肩の出るデザインのドレスを選ばれており、「華奢で女性らしいデコルテラインになりたい」という切実な希望と、挙式後にはなるべく早く子宝に恵まれたいという願いも持たれていました。
同サロンでは、挙式前の3ヶ月間にわたり月2～3回（計8回）の施術を実施。バザルト(R)フェイシャル・ヘッドスパ・バスト・ボディを組み合わせた複合プログラムで、全身から整えるアプローチを取りました。
バザルト(R)ストーンの遠赤外線効果で筋肉の緊張を深部から緩めることで、食いしばりによるエラの張りが解消され柔らかな輪郭へと変化。ヘッドスパの相乗効果でリフトアップした顔と美肌が実現しました。いかり肩の原因となっていた肩まわりの強張りが解消され、肩・鎖骨のラインが緩やかに下がり首も長く見える「華奢なデコルテ」へと整いました。施術の副次的効果として基礎体温の安定や血流改善も見られ、挙式後の妊活に向けた土台づくりが着実に進みました。
お客様は「悩みのエラ張りがすっきりし、念願の華奢なデコルテラインになれた時は本当に嬉しかった。前撮りも挙式当日も心から安心してカメラの前に立てた。挙式後はわずか3ヶ月で新しい命を授かることができました。見た目を綺麗にするだけでなく、身体の中まで整えてくれるバザルト(R)を選んで本当に良かった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：シエル ホリスティックケア（愛知県岡崎市）
URL：https://ciel-chiro.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349518/images/bodyimage1】
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「美しさと健康、予防と維持。これらを同時に叶えられる技術だからこそ、バザルト(R)を選びました。」
愛知県岡崎市の『シエル ホリスティックケア』オーナー・中村氏は、マタニティトリートメントを学びたいという想いをきっかけにバザルト(R)に辿り着きました。学びを深める中で、バザルト(R)だからこそ女性の身体をトータルで生涯寄り添うことができると確信。美しさと健康・予防と維持を同時に叶えられる技術として導入を決意しました。
「導入後に最も実感しているのは結果の出るスピードと安全・安定性です。ブライダルのように期間が限られている場合でも、身体・肌に安全な優しい施術で気持ちよく心まで癒しながら容姿も含めた体質改善へ導くことが可能です。婦人科医推奨の技術としての認定とエビデンスを持つバザルト(R)の信頼と実績が、多くの女性の夢や希望を叶えるセラピストを目指せる土台になっています」と中村氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、中村氏はこう語ります。「バザルト(R)はどのメニューも、一時的な外見の美しさを提供するだけでなく、結婚・妊活・出産・更年期といった女性の大きなライフステージの変化に寄り添うケアも重視しています。セラピスト自身の体に負荷のない技術は『生涯セラピスト』として活躍できます」