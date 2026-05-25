【学術論文発表済】愛知県岡崎市のバザルト(R)ブライダルケアが30代のエラ張り・いかり肩・デコルテに変化。3ヶ月8回の複合ケアで小顔・華奢なデコルテを実現し挙式後3ヶ月で自然妊娠に至った最新症例を公開

【学術論文発表済】愛知県岡崎市のバザルト(R)ブライダルケアが30代のエラ張り・いかり肩・デコルテに変化。3ヶ月8回の複合ケアで小顔・華奢なデコルテを実現し挙式後3ヶ月で自然妊娠に至った最新症例を公開