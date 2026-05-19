【無料オンラインセミナー】宿泊施設の料金設定に必要な情報収集と需要予測を効率化する「D-cast」紹介ウェビナーを開催

ダイナミックプラス株式会社「D-cast」紹介ウェビナー

ダイナミックプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：平田 英人）は、先日提供開始したばかりの宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」の紹介ウェビナーを、2026年5月27日（水）、6月3日（水）、6月10日（水）の3日程で開催いたします。

「D-cast」は、宿泊施設の料金設定に必要な競合価格・地域イベント情報・需要レベルをまとめて確認できるサービスです。日々のリサーチ業務を効率化し、価格設定に必要な判断材料の整理をサポートします。

本ウェビナーでは、D-castの基本機能や活用イメージを、実際の画面も交えながら30分でわかりやすくご紹介いたします。競合施設の価格確認やイベント情報の収集、需要変化の把握に時間がかかっている宿泊施設様に向けて、日々のレベニュー業務を効率化するヒントをお伝えします。

セミナーご案内ページ :https://www.service-dplus.com/seminar-3903

■セミナー概要

表題：宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」紹介ウェビナー

日時：2026年5月27日（水）、6月3日（水）、6月10日（水）の13:30～14:00

参加費：無料

開催形式：オンライン（Microsoft Teams）

対象：宿泊施設関係者様

※上記事業者様以外のご参加はご遠慮ください。

※フリーメールアドレスでのご参加はご遠慮ください。

◆お申し込み：

・「5月27日の回」にご参加希望の方は こちら(https://events.teams.microsoft.com/event/00f0db82-dd28-4081-92c7-a94375cd0246@cc87123d-460b-4163-8221-72ea1bee869b)

・「6月3日の回」にご参加希望の方は こちら(https://events.teams.microsoft.com/event/22adba2a-0ce5-4179-9bd7-364ca3d4ed44@cc87123d-460b-4163-8221-72ea1bee869b)

・「6月10日の回」にご参加希望の方は こちら(https://events.teams.microsoft.com/event/0371eafb-998b-475f-a395-08405d3ca1f8@cc87123d-460b-4163-8221-72ea1bee869b)

■こんな方におすすめ

・競合施設の価格確認に時間がかかっている方

・地域イベント情報の収集を効率化したい方

・需要の高まりを踏まえて販売価格を検討したい方

・担当者の経験や感覚に頼った料金判断を見直したい方

・日々のレベニュー業務を効率化したい方

・将来的にレベニュー業務の仕組み化を進めたい方

■「D-cast」について

D-cast

D-castは、宿泊施設の料金設定に必要なマーケット情報を自動で収集し、競合価格やイベント情報、需要レベルを一目で確認できる宿泊施設向けのマーケット情報自動収集・需要予測サービスです。

手動で行っていたリサーチ業務を効率化し、価格設定に必要な判断材料の整理をサポートします。競合施設の販売価格や地域イベント情報を確認しながら、需要の変化を踏まえた料金設定に取り組みたい宿泊施設様にご活用いただけます。

⚪︎宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」

詳細はこちら(https://www.service-dplus.com/d-cast)

■ダイナミックプラス株式会社について

ダイナミックプラス株式会社は、価格に関するデータ活用を通じて、企業の業務課題の解決を支援するサービスを提供しています。

宿泊施設をはじめ、各領域における価格設定や需要に関するデータ活用を支援し、事業者の意思決定に役立つサービスの提供を進めています。

⚪︎名称：ダイナミックプラス株式会社

⚪︎設立：2018年6月

⚪︎資本金：750百万円

⚪︎代表取締役：平田英人

⚪︎所在地：東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi7 9F

⚪︎事業内容：AIや数理モデルを活用したダイナミックプライシング（価格変動制）システム開発事業

企業の価格戦略や販売戦略の高度化を支援するコンサルティング事業

⚪︎HP：https://www.dynamic-plus.com/