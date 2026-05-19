鯖江発の次世代スマート眼鏡「SABERA」、眼鏡産地・福井県鯖江市で初の一般体験会を開催決定！

株式会社jig.jp

株式会社jig.jp（本社：福井県鯖江市、東証グロース市場：5244、以下「当社」）は、2026年4月20日（月）よりクラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売を開始した次世代スマート眼鏡（ARグラス）「SABERA（サベラ）」について、2026年5月27日（水）および6月3日（水）の2日間、福井県鯖江市の「BOSTON CLUB SHOP SABAE（BOSTONCLUB直営店）」にて特別体験会を開催することをお知らせいたします。

■背景と目的

先行販売開始後、多くの反響をいただき、「実際に体験してみたい」という声が多数寄せられたことを受け、本イベントの開催を決定いたしました。本体験会は、眼鏡産地として知られる福井県鯖江市にて実施することで、地域の皆さまにいち早く新たなテクノロジーに触れていただく機会を提供するとともに、「日常で使えるARグラス」という新しい価値を直接体験いただくことを目的としています。

SABERAは、従来のガジェット的なARデバイスとは異なり、日常生活やビジネスシーンに自然に溶け込む設計を特徴としており、本体験会では、実際の視界に情報が表示される新しい体験や、軽量かつ快適な装着感を体感いただけます。

■イベント概要

日時: 2026年5月27日（水）、6月3日（水） 10:00 ～ 16:00

会場: BOSTON CLUB SHOP SABAE（BOSTONCLUB直営店）

住所: 〒916-0021 福井県鯖江市三六町1丁目4-29

入場料: 無料

参加方法: 事前予約制のため以下のフォームよりご予約をお願い申し上げます。

※ご予約フォーム: https://timerex.net/m/sabera_0500/9d241a52

その他: ご参加いただいた方には「Makuake」購入時に利用できる特別クーポンを配布予定

■ 「SABERA」とは

SABERAは、株式会社jig.jpが展開する、日本発のARグラス（スマート眼鏡）ブランドです。眼鏡の産地・鯖江（SABAE）と新たな時代（ERA）を掛け合わせて誕生しました。ソフトウェア企業である当社の開発力・UX設計力と、鯖江の老舗眼鏡メーカーである株式会社ボストンクラブのデザイン力、Cellid株式会社のAR光学技術を融合し、「日常で使えるARグラス」の実現を目指しています。ディスプレイを搭載しながらも、従来の眼鏡の延長線で使用できる自然な装着感と外観を追求し、これまでにない情報体験を提供します。

【Makuakeプロジェクト概要】

・プロジェクトページ: https://www.makuake.com/project/sabera_smartglass/

・プロジェクト終了日: 2026年6月29日(月)

・公式LINEアカウント: https://lin.ee/TZrAePB

※公式LINEアカウントでは、お得な情報や販売価格などの詳細を順次ご案内予定です。

機能一覧

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社jig.jp SABERA広報担当

メールアドレス: sabera-business@jig.jp